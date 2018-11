Mais il y a une histoire, une véritable histoire, souriante, tout en rondeurs, tout en humour. Nous sommes au royaume de Léthésie (un nom dont l’étymologie parle d’oubli…), et son jeune roi n’a strictement aucune mémoire. Ce qui, au jour le jour, l’empêche de comprendre le monde qui l’entoure et, partant, d’assumer son rôle de monarque. Et, pire encore, il passe pour un être sans culture et se voit, dès lors, interdit de trouver l’amour !

une mémoire de roi - © premier parallèle

Comme le dit Sébastien Martinez, il n’y a pas de mauvaise mémoire, il y a un " pouvoir " qu’il faut apprivoiser, simplement, grâce à des trucs et ficelles faciles à appréhender… Et c’est grâce à ces trucs et ficelles que ce livre évite le côté par trop didactique, puisque, de page en page, on comprend que cultiver sa mémoire, c’est SE donner l’opportunité de rêver, d’imaginer, donc de créer… Et c’est là que ce livre, comme toujours avec Mathieu Burniat, prend une dimension totalement poétique… L’aspect didactique s’estompe, très vite, pour laisser la place à une aventure qui, pour rêvée qu’elle soit, nous parle des possibles qui sont les nôtres, nous parle de culture, au sens large du terme, cette culture qui naît et naîtra toujours des actes créatifs dont nous sommes capables, à quelque niveau que ce soit… On apprend à être soi en acceptant de se créer et de s’inventer au fil des âges…