Une fin d'année en beauté pour Astérix et Obélix au classement des ventes de livres

Les 60 ans d'Asterix - Pleins feux sur les aventures d’Astérix et Obélix - 24/10/2019 "Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non ! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur." Pleins feux sur les aventures d’Astérix et Obélix à l'occasion des 60 ans des aventures d'Astérix et Obélix et de la sortie d’un nouvel album intitulé « La Fille de Vercingétorix. Né de l'imagination du scénariste René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo, Astérix apparaît pour la première fois dans la revue Pilote, le 29 octobre 1959.L'irréductible Gaulois fête donc ses 60 ans en 2019. On retrace le parcourt de cette BD en compagnie de Céleste Surugue, directe