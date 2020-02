Une bande dessinée pour dépeindre l'histoire turbulente de l'Agneau mystique

Dans le cadre de l’année "Van Eyck", l’auteur Harry De Paepe et l’illustrateur Jan Van Der Veken ont présenté à Gand "The Mystic Lamb : Admired and Stolen" ("L’Agneau mystique : admiré et volé", ndlr), une bande dessinée sur la turbulente histoire de l’Agneau mystique, le célèbre polyptyque commencé par Hubert Van Eyck et terminé à sa mort par son frère Jan. "Dans toute l’histoire de l’art européen, il n’y a pas un seul tableau qui ait vécu autant que l’Agneau mystique", ont-ils déclaré.

La ville de Gand a collaboré avec Standaard Uitgeverij / Ballon Media pour compiler l’histoire mouvementée de l’Agneau mystique dans un roman graphique. Harry De Paepe a écrit l’histoire en s’appuyant sur des textes historiques vérifiés. "De nombreux travaux scientifiques ont déjà été publiés sur l’Agneau mystique, mais il manquait encore un livre accessible au grand public", a déclaré l’échevin de la culture de la ville de Gand Sami Souguir (Open VLD).

"L’Agneau mystique : admiré et volé" est proposé en français, néerlandais et anglais. La bande dessinée est disponible en librairie et dans la boutique Van Eyck, sous le Beffroi de Gand.