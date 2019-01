Epinard is the new cannabis.

Marie-Madeleine Madac Miremont habite le paisible petit village de Machy (Aube). Elle élève seule son imposante marmaille composée de huit enfants. Quand elle ne se débat pas entre leur éducation et le payement des factures, elle cuisine avec amour des tartes aux épinards qu’elle vend au marché local. Un jour, elle reçoit un colis contenant des herbes – supposées — aromatiques qu’elle décide derechef d’intégrer à sa recette. Succès immédiat, ses tartes se vendent comme des petits pains – si l’on ose diraient rendent les consommateurs extrêmement joyeux. Jusqu’au jour où les vrais destinataires du colis débarquent et insistent fort lourdement et arme au poing pour récupérer leur produit.

Si vous cherchez une chouette petite BD pour passer un bon moment de détente, foncez sur cette tarte aux épinards des œuvres de Casado au dessin et Pelaez au scénario. Franchement rigolote et reposant, comme dans une comédie de boulevard, sur les quiproquos, cette histoire de trafic de drogue en milieu rural devrait plaire aux lecteurs tant par le rythme de l’histoire que par la sympathie qu’engendrent les personnages et leurs déboires dans un monde de gangsters joyeusement crétins.

Le dessin de l’espagnol Casado qu’on pourrait qualifier de « semi-réaliste à gros nez » convient parfaitement à cette comédie campagnarde et si l’album est auto-conclusif on espère dès à présent le retour de la famille Madac Miremont pour un deuxième tome.

En bref : un vrai bon moment de détente délicieusement immoral et sans prise de tête.

TITRE : Un peu de tarte aux épinards – Bon baiser de Machy

AUTEURS : Casado (D & C) et Palaez (S)

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit Neuvième : 4/5

Denis MARC