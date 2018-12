Un livre à (s') offrir: Lovely Faces, de Walter Minus - l'érotisme discret du désir!

Lovely faces - © Champaka/Dupuis

Ce livre d'art nous raconte, en mots et en courbes à aimer, des histoires d'amour et de désir, de regards et de sourires, de silences aux infinis bruissements, de solitudes émerveillées, de mille charmes évidents.

Pour Walter Minus, auteur de quelques bd très "graphiques", comme "Darling chéri", la femme se doit d'être au centre même de toute aventure humaine. Ses contributions au neuvième art, mais surtout à l'illustration, à la peinture, voire même à la publicité, ne sont que des hommages, finalement, à ce qu'est, pour lui, la femme, la féminité, ses pouvoirs, de séduction certes, mais aussi ses pouvoirs de modifier le quotidien, simplement. Amoureusement... Lascivement... Intelligemment...

Et ce livre d'art nous révèle ainsi un univers érotique, c'est vrai, mais d'un érotisme qui se magnifie de discrétion, d'un érotisme qui pourrait paraître froid, mais qui se regarde et s'admire comme se regardent et s'admirent les beautés de l'Amour.

Et puis, accompagnant ces toiles, ces dessins, ces illustrations, il y a des mots, des mots qui vont au-delà des appaRences graphiques pour entamer, toujours avec discrétion, des contes qu'il appartient au lecteur-spectateur de compléter, de mener à leur terme.

Des histoires de séduction, toujours!...

"Carlotta n'eut pas un geste pour se couvrir; au contraire même, elle tourna la tête un peu vers moi."

"Vous pouvez m'embrasser,murmura Eléonore avant de s'allonger sur le canapé."