Un Faux Livre: Le Meilleur De Un Faux Graphiste

Humour déjanté, détournements presque surréalistes de BD et d'illustrations "libres de droits"... Un petit livre pour sourire, sans faux-fuyant, mais avec plein de faux-semblants!

un faux livre - © Delcourt

C’est une technique utilisée depuis bien longtemps, celle qui consiste à détourner des images existantes pour leur donner une tout autre signification, pour en décaler le sens. Les collages de Jacques Prévert, et les jeux, auparavant, des surréalistes, ont abondamment usé de ce moyen de "faire et défaire de l’art".

Plus tard, le fameux magazine Hara Kiri a pratiqué cet amusement pour un humour qui oubliait la bienséance et choisissait avec une délectation quelque peu perverse la voie de la vulgarité et de la provocation.

Bien d’autres se sont lancés dans le plaisir d’ajouter des " bulles " à des dessins puisés ici et là, comme les artistes de Fluide Glacial, et, de temps à autre, le papa du Chat, Philippe Geluck.

Et avec ce " Faux livre ", c’est dans ces univers-là que nous plongeons…