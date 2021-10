Un amour pas comme les autres

Comment vivre une histoire d’amour comme les autres quand on n’est pas comme les autres justement ? C’est l’une des questions posées dans cette très belle histoire vécue par une transplantée du cœur et un sourd-muet. Une histoire intitulée "Comme les autres". Et à quelques heures de la clôture de l’Opération Cap 48 édition 2021, la lecture de ce manga paraît plus que jamais évidente !

J’ai envie d’être amoureuse. Je veux vivre un amour ordinaire et heureux…

Ce souhait, c’est celui de Tsubaki. Elle est étudiante et elle désire rencontrer l’homme de sa vie. Un jour elle croise le regard d’Ibuki. Ils n’échangent aucune parole, juste un regard. Mais c’est assez pour Tsubaki. Elle qui ne vit qu’en écoutant son cœur, celui-ci lui dit que le jeune homme qu’elle vient de croiser est le bon. C’est lui et personne d’autre. Tsubaki tente donc d’en savoir davantage sur lui. Elle s’inscrit au club de photo du lycée fréquenté par Ibuki. C’est là qu’elle découvre que le garçon est sourd-muet. Voilà pourquoi il ne s’exprime qu’avec des petits mots griffonnés sur son cahier d’échanges et à travers des textos. Mieux encore, alors qu’elle tombe de plus en plus amoureuse de lui, Tsubaki se met en tête d’apprendre la langue des signes. Elle qui voulait un amour ordinaire, elle qui fait tout pour être ordinaire alors qu’elle a subi, plus jeune, une transplantation cardiaque (d’où son mojo, "Je vis en écoutant mon cœur"), son quotidien bascule dans l’extraordinaire. Donc oui, l’histoire vécue par Tsubaki et Ibuki n’est pas un amour… comme les autres !

Proposé en français par Kana (deux tomes sont déjà disponibles sur les 5 publiés au Japon), le manga "Comme les autres" de l’auteure Yuki Nojin n’est définitivement pas un shojo comme les autres. Pour rappel, le shojo est un manga de genre réservé aux filles racontant des histoires de filles principalement sur le passage à l’âge adulte. Sauf qu’ici, cette histoire s’adresse autant aux filles qu’aux garçons, qu’elles/ils soient ados voire plus âgés. Ensuite, il y a les dessins de Nojin. Des dessins assez doux pour des chapitres parfois durs, douloureux. Et puis surtout, il y a le thème : l’amour et le handicap. Cette histoire d’amour se veut à la fois tendre, complexe, délicate, difficile… Bref, elle est juste. La mangaka ne s’apitoie pas sur le sort de ses personnages. Tsubaki a été transplantée et Ibuki est malentendant, ok, mais le plus important, c’est d’aller de l’avant. Malgré ces différences, il faut passer outre le regard des autres et vivre normalement "Comme les autres" !

Notez que ce n’est pas la première fois qu’un manga nous propose des belles réflexions sur le handicap et la normalité. Dans "Running girl", la jeune Rin, amputée d’une jambe n’a qu’une envie, se qualifier pour les Jeux paralympiques. Dans "Real", il est question de basket en fauteuil roulant. Dans "Perfect world", Tsugumi retrouve son amour de jeunesse qui vit aujourd’hui en fauteuil roulant. Mais comment aimer à nouveau un homme au corps amoindri ? Quant au manga "A silent voice" qui raconte l’histoire de Shoko atteinte de surdité et qui a du mal à comprendre tout ce qui se passe autour d’elle, il a été magnifiquement adapté dans l’animé éponyme…