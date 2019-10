Triste nouvelle : le papa du Petit Spirou et de Soda est décédé

Nous l’avons appris par un proche, le scénariste Philippe Tome est décédé cette nuit dans des circonstances qui ne nous sont pas connues en ce moment.

Âgé de 62 ans, ce Bruxellois d’origine avait repris avec son compère Janry la série Spirou et Fantasio entre 1984 et 1998 pour 14 albums, ensemble ils avaient donné vie au Petit Spirou, la version sale gosse adorable du groom. Ces deux séries avaient valu au duo de recevoir 3 Alph’Art au Festival International d’Angoulême.

Parallèlement, il crée avec Luc Warnant la série policière SoDa (pour David Solomon) racontant les aventures d’un flic New New-yorkais qui, pour préserver le cœur fragile de sa maman, se fait passer pour un prêtre.

Sa disparition laissera un grand vide dans le cœur des amateurs de bonne BD populaire et joyeuse.

Nos pensées accompagnent la famille dans ces moments douloureux.

Denis Marc