Tolkien ou " Histoire d'un aller et d'un retour en terres de guerre "

Bloemfontein 1892. Dans la famille Tolkien naît le petit John Ronald Reuel. Comme il supporte mal la chaleur de l’Afrique, il rentre avec sa mère et son frère en Angleterre quelques années plus tard et y fait la connaissance de ceux qui deviendront ses meilleurs amis, ceux avec qui il fondera la " Tea Club Barrovian Society " du nom du café où ils se réunissent entre les cours. Une amitié presque indéfectible qui ne sera brisée que part la guerre et la mort sur les champs de bataille de la Somme. C’est là, dans la tourmente des tranchées, sous les bombardements et dans les privations et l’inconfort que le jeune officier Tolkien forgera petit à petit l’univers magique qui sera son œuvre majeure.