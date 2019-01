Tintin, le reporter belge le plus célèbre, fête ses 90 ans

Tintin, le plus célèbre reporter de la bande dessinée, fête jeudi ses 90 ans. Héros de papier immuable, il est devenu l'un des personnages de BD les plus célèbres du monde.

C'est le 10 janvier 1929 que les lecteurs du magazine "Petit Vingtième" font connaissance pour la première fois avec Tintin, déjà accompagné de son fidèle chien Milou. "Tintin au pays des Soviets", la première aventure en noir et blanc du reporter à la houppette, plonge le jeune lecteur dans les premières années mouvementées de la Russie bolchevique.

Nonante ans plus tard et après plus de 250 millions d'albums vendus, traduits en de multiples langues, Tintin n'a pas pris une ride et continue de séduire des générations entières aux quatre coins de la planète. Une planète qu'il a visitée maintes fois, explorant le Congo colonial à l'Amérique capitaliste en passant par le Tibet indépendant, le bloc communiste et... la lune. Tintin, c'est un véritable livre d'Histoire du 20e siècle, où les valeurs de justice, de courage, d'amitié et de liberté sont le fil conducteur des 24 aventures dont une inachevée (Tintin et l'Alph-Art).

C'est en 1976 que paraissait le dernier album du petit reporter: "Tintin et les Picaros". Hergé s'est ensuite attelé à plusieurs projets de nouvelles aventures dont Tintin et l'Alph-Art, une histoire publiée telle quelle et commentée en 1986. Cette dernière aventure a fait l'objet d'une réédition en 2004 à l'occasion des 75 ans de Tintin. Hergé avait précisé de son vivant qu'il ne voulait pas qu'un autre dessinateur poursuive l'aventure Tintin à sa mort.

Depuis, le public a pu toutefois découvrir une kyrielle de versions d'aventures de Tintin, traduites en 120 langues et patois. C'est ainsi que l'album "Les Bijoux de la Castafiore" a pratiquement été traduit dans tous les patois/dialectes que compte la Belgique. L'"Affaire Tournesol", dont l'action se déroule en partie en Suisse, a notamment été traduite en patois gruérien. Des aventures de Tintin ont été traduites dans plus de 40 langues régionales.

Si Tintin ne poursuit plus ses aventures sur papier, le petit reporter a fait son retour au cinéma en 2011 avec "Les Aventures de Tintin: Le secret de la Licorne", réalisé par Steven Spielberg et présenté en première mondiale à Bruxelles. Peter Jackson devrait réaliser un second volet des aventures de Tintin au cinéma mais le projet se fait attendre et ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années.

Tintin ou plutôt l'œuvre d'Hergé a aussi son musée depuis 2009, installé à Louvain-la-Neuve. Ce musée a été créé sur fonds propres par Fanny Rodwell-Vlamynck, seconde épouse d'Hergé. Plus de 80 planches originales, des centaines de photos, documents et objets se trouvent dans ce lieu consacré à Hergé. Enfin, de grandes expositions internationales continuent de perpétuer la mémoire de Tintin avec un succès indéniable.