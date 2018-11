Tiens ? Revoilà le festival d'Angoulême

La grande foire annuelle de la BD a annoncé ses prétendants aux Fauves d’Or.

Chaque année, comme reviennent les moules et les hirondelles, revient le festival Angoumoisin de la BD. Souvent critiqué – on se souviendra des polémiques liées à l’oubli des femmes dans le 9ème Art ou de la catastrophique remise des prix 2017 – l’événement n’en draine pas moins chaque année son lots de lecteurs, d’auteurs et d’éditeurs de toutes origines réunis pour désigner les albums de l’année.

Avec pas moins de huit " Fauves " allant du prix de la Révélation à celui de la BD alternative en passant par le Fauve d’Or -soit le prix du meilleur album-, le Festival entend couvrir l’ensemble des secteurs de l’édition BD.

Quarante-cinq titres ont donc été désignés et on ne peut pas dire que le choix se soit porté sur des albums populaires, un peu comme s’il fallait faire sérieux et bien indiquer qu’on est pas là pour rigoler, non mais…. On trouvera bien quelques titres accessibles comme " Charlotte impératrice " de Bonhomme et Nury ou " Il faut flinguer Ramirez " de Pétrimaux mais ils côtoient des albums comme Dansker dont le résumé indique : " Dernier volet de la trilogie que l’artiste danois consacre à l’histoire de son père, qui a fui la Turquie en désertant l’armée avant d’émigrer au Danemark. Un récit sombre et sans concession, taillé à vif dans l’encre noire, sublimé par le dessin symbolique d’un fils qui, en se substituant au " je " paternel, donne à comprendre la violence d’une vie chaotique. " ou le nippon La cantine de minuit composé de " saynètes psychoculinaires (…) au trait minimaliste ". C’est sans doute très beau, profond et tout et tout mais on doutera de trouver ça dans les bibliothèques d’un grand nombre de lecteurs. Loin de moi la pensée que : succès de librairie égale qualité, mais on voudrait se donner l’air de se regarder le nombril qu'on ne s’y prendrait pas autrement.

Bref, verdict en janvier à l’issue de ce 46ème festival.

La liste complète des nominés se trouve sur le site du festival et ici.

Denis MARC