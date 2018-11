Sors ton colt, cow-boy !

Texas jack est une légende de l’Ouest. On ne compte plus le nombre de fois où il a sauvé les passagers d’une diligence des griffes des cruels indiens chasseurs de scalps. Son habilité au colt n’est plus à démontrer non plus. Bref, accompagné de Amy O’hara -la panthère au fouet- et de Wild Ryan Greed, il fait régner l’ordre dans la plaine. Bon, tout ça c’est seulement vrai sous le chapiteau du cirque qui abrite leurs exploits imaginaires. Jack est tout de même confronté à un défi : voilà qu’on lui propose d’affronter le sanguinaire Gunsmoke et sa bande de tueurs. C’est quasiment du suicide, mais la réputation de Jack étant en jeu, il lui faut accepter. Heureusement, le Marshall Sykes n’est pas loin…

Retour du duo Armand / Dubois qui nous avait donné le formidable Sykes en 2015. On remonte ici le temps avec un album prequel du titre susnommé. Comme pour l’album précédent, on pourrait gloser sur l’accumulation de clichés mais une fois encore, un Pierre Dubois en grande forme fait passer le tout grâce à son talent de raconteur et à sa maîtrise de la psychologie des personnages. Alors, bien sûr on s’attend à ce que Texas Jack se révèle être un vrai héros et pas seulement un personnage de cirque, bien sûr on s’attend à ce que les méchants soient punis, bien sûr on s’attend à ce qu’il y ait une dose de drame et pourtant on trouve un vrai plaisir -un poil régressif- à suivre nos héros dans la plaine.

Quand -en plus- la mise en scène, le dessin et la colorisation de Armand sont à la hauteur de la qualité du scénario, il n’y a plus qu’à s’asseoir et à profiter de cet album de l’excellente collection Signé et de ses 128 pages.

Bref : de la toute toute bonne BD de genre

TITRE : Texas Jack

AUTEURS : Armand (D et C) et Dubois (S)

EDITEUR : Lombard - Collection Signé

GENRE : Le vent souffle en Arizona - Un État d'Amérique dans lequel Harry zona (MC Solaar)

Denis MARC