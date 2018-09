TARDI et GRANGE: Chacun De Vous Est Concerné : Un livre, un disque vinyle, de la mémoire, de la révolte…

Il y a cinquante ans, Paris retrouvait le goût des pavés et de la révolte. Il y a cinquante ans, l’ordre public et moral a détruit, une fois de plus, des espérances essentielles… Mais 68, ce n’est pas que de la mémoire, c’est aussi une réalité qui peut continuer, envers et contre tout, à nous concerner !

Chacun de vous est concerné - © Casterman J’étais encore bien jeune en mai 68… Mais je me souviens avoir suivi, sous mes draps, les émissions de Michel Lancelot, entre autres, avec une envie étrange de vite devenir plus vieux, plus adulte, pour pouvoir, moi aussi, me révolter… Et ce livre-disque est là, aujourd’hui, pour me remettre ces émotions en mémoire, certes, mais, surtout, pour rappeler à tout un chacun que la révolte est peut-être bien la dernière des libertés dont on peut encore se nourrir ! A l’heure où des ministres démissionnent pour ne pas avoir compris, dès leur " engagement ", qu’ils n’étaient que des pantins aux mains de pouvoirs qui n’ont strictement plus rien de politique, à l’heure où les démocraties deviennent de plus en plus opaques et éloignées des aspirations essentielles des populations, se révolter, c’est vivre plus que survivre, c’est vouloir un monde meilleur en faisant tout pour s’en donner les moyens.

Chacun de vous est concerné - © Casterman Ce livre-disque, ce disque-livre, d’ailleurs, dépasse la simple souvenance de Mai 68… Les chansons de Dominique Grange et les dessins de Jacques Tardi puisent leurs inspirations dans cette époque récente de notre histoire comme dans l’horreur de certains abattoirs, dans le souvenir de la Commune comme dans la guerre du Vietnam, dans la tragédie du Chili comme dans celle de l’IRA… Couple dans la vie, ils partagent dans l’art les mêmes colères, les mêmes besoins viscéraux de ne pas se taire. Et, donc, de crier, en mots et en couleurs, pour tenter d’éveiller, tout simplement, les consciences de ceux qui les lisent et les écoutent !

Chacun de vous est concerné - © Casterman " Même si vous croyez maint’nant Que tout est bien comme avant Parce que vous avez voté L’ordre et la sécurité Même si vous ne voulez pas Que bientôt on remette ça Même si vous vous en foutez Chacun de vous est concerné " Chacun de nous, oui… Dominique Grange et Tardi luttent, depuis des années, avec des mots, avec des livres, avec des chansons. Et même si ces chants ne s’entendent pas sur les ondes de toutes les radios de nos tristes quotidiens, ces chants existent, et Marc Ogeret en fut un extraordinaire artisan, et Dominique Grange en est une actrice active.

Chacun de vous est concerné - © Casterman On peut, bien sûr, ne pas être accroché à la voix de Dominique Grange, on peut même ne pas être touché par les dessins virulents de Tardi. Mais pour parler de Mai 68, qui mieux qu’eux pouvaient le faire, eux qui l’ont vécu, eux qui ne sont pas devenus de simples vieux " soixante-huitards recyclés ". Eux qui, simplement, ont gardé au fil des années les mêmes idéaux, les mêmes " valeurs ". Oui, je sais, le mot " valeur " peut hérisser ! Mais dans le cas présent, dans cette espérance au bout des mots et des musiques, au bout des planches dessinées et des récits, ce mot prend toute sa vraie signification !