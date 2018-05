Sur trois pattes et deux roues

En roue libre, la BD amitié, handicap et banlieue

Au cœur des HLM d’une banlieue grise, Tonio traine son amertume et son égocentrisme. Son seul ami ne trouve grâce à ses yeux que parce qu’il partage ses après-midis de picole avec lui. Tonio, ancien gamin casse-cou est devenu râleur et dépressif, il en veut au monde entier de ne plus pouvoir grimper sur les grues ou jouer au torero avec les trains. Amputé d’une jambe et bientôt d’une deuxième, il se laisse trimbaler dans sa chaise roulante par son ami d’enfance qui se demande bien comment éviter de le voir sombrer plus encore.

Récit d’amitié à sens unique, En roue libre de Moog et Rochier est surtout une belle histoire malgré l’antipathie que peut provoquer Tonio, seul personnage identifié dans le récit. De sa famille ou de ses proches on ne saura rien tant le récit est centré sur le personnage principal, illustration de sa misanthropie galopante. Pour autant, il y a beaucoup de finesse dans le traitement du sujet de l’amitié dans le récit. De l’amitié sans soucis de l’enfance à celle des adultes, les auteurs naviguent entre scènes drôles ou touchantes et d’autres glaçantes quand Tonio insulte le monde entier depuis sa chaise. C’est aussi le récit de la ténacité de l’ami de Tonio à l’aider malgré son caractère et son refus de la main tendue vers lui qui fait le sel de cet album. Comment aider un être qui semble plus proche du suicide de jour en jour ?

Bref, c’est tout en nuances et servi par un dessin, dépouillé de décors la plupart du temps, de la plume de Nicolas Moog.

TITRE : En roue libre

AUTEURS : Moog (D), Rochier (S) et Garn (C)

EDITEUR : Casterman

GENRE : " Une amitié à toute épreuve repose sur une antipathie réciproque. "

Denis MARC