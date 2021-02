Steven Appleby, l'auteur de BD qui met des robes aux superhéros

Certains superhéros préfèrent les robes, comme August Crimp qui devient Dragman lorsqu’il s’habille en femme, un personnage inspiré par le passé de son auteur.

Pour ce premier roman graphique plein d’humour et de suspense, Steven Appleby, a remporté le prix spécial du jury au festival d’Angoulême, fin janvier.

Dragman met en scène un homme qui découvre qu’il a le pouvoir de voler lorsqu’il s’habille en femme et qu’en plus il adore ça. Mais, honteux de cette passion secrète, il met de côté robes et accessoires, bien décidé à mener une vie rangée de père de famille.

J’ai mis beaucoup de mon expérience dans le livre.

Explique Appleby, qui reçoit en perruque blonde et élégante robe noire et dorée dans son studio de Londres. Comme son personnage, Steven a découvert qu’il aimait se travestir, quand il était étudiant.

J’ai trouvé un bas derrière un canapé et je me suis dit tout à coup que je pourrais m’habiller et ressembler à une fille.

Une expérience qui l’a amusé autant qu’elle l’a laissé "plein de honte et de peur qu’un de mes colocs ne le découvre".

Dans le livre, la femme d’August, Mary, est menuisière, comme l’épouse de Steven, Nicola Sherring. C’est elle qui a réalisé les couleurs pour Dragman.

Si sa famille l’a soutenu, il a mis du temps à assumer son identité. Il a sauté le pas il y a une douzaine d’années, s’habillant depuis uniquement en femme. "Je pense que c’était la peur qui m’en empêchait", témoigne-t-il. Finalement, ses enfants n’ont pas bronché. Désormais, Steven se fait parfois appeler Nancy et dit accepter indifféremment l’emploi de "il" ou "elle".

Depuis la publication de roman graphique, Steven Appleby dit avoir reçu des messages de remerciement de femmes trans.

Avec Dragman, il est revenu vers les superhéros et la science-fiction qui ont bercé son enfance. Steven Appleby avoue une préférence pour Batman. "Et je crois que Catwoman a influencé ma manière de m’habiller".