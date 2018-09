Spirou Glacial et Fluide Magaziiiine

Improbable cross-over entre monuments de la presse BD.

S"il est un rapprochement auquel on ne s'attendrait pas, c'est bien celui de deux des piliers de la presse BD francophone.



A ma droite : Spirou Magazine, 80 ans de bonne vieille bande dessinée familiale, des auteurs allant de Franquin à Cyprien (si, si) en passant par Munuera et Lambil.

A ma gauche : Fluide Glacial, 43 ans d'Umour et Bandessinées, avec des poids lourds comme Gotlib, Edika ou Tronchet.

Au centre : un numéro cross-over, avec des perso de l'un se retrouvant chez l'autre et Lycée de Versailles.

La moitié de chacun des deux numéros est consacré à la gueguerre entre les deux rédactions, chacune s'échinant à prouver que celle d'en face est remplie de dessinateurs tout pourris ou alcoolo. Les lecteurs réguliers ont d'ailleurs pu suivre au fil des derniers mois les attaques et représailles des deux groupes, comme cette couverture de Fluide tachée d'un grand "S" noir en juillet.

Bref tout ça est plutôt rigolo et se réglera -dans le sang ?- le 15 septembre à Bozar dans le cadre de la Fête de la BD par un grand match d'impro.

Spirou vs Fluide Glacial et Fluide Glacial vs Spirou en librairie le 6 septembre.

Denis MARC