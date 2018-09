Spirou et Fluide Glacial : une lutte acharnée dans le cadre de la Fête de la BD à Bruxelles

Spirou et Fluide Glacial - © Spirou et Fluide Glacial

A droite, le journal de Spirou, fier de ses quelque 80 printemps d’existence, fier de ses gloires incontestables de la bd pour tous : Cauvin, Peyo, Hardy, Franquin, Jijé…

A ma gauche, Fluide Glacial, jeune challenger de 43 hivers, gardant la mémoire de ses créateurs, Gotlib et Alexis, et fier de ses lecteurs adultes ouverts à l’humour provocateur, au sens large du terme.

Premier round : deux magazines, parus en même temps, il y a quelques jours, et dans lesquels quelques dessinateurs se sont glissés insidieusement chez l’ennemi…

Résultat : on retrouve dans Spirou le sublime Masse, le toujours étonnant Goossens, l’iconoclaste Jean Solé… Et dans Fluide Glacial, c’est Munuera qui s’amuse avec Spirou et quelques piranhas, c’est Lucques qui nous dessine une très peu sexy Gastounette Labaffe… entre autres !

Ces deux revues, vous l’aurez compris, sont à lire en " miroir "…

Et on sent, dans ces deux numéros parallèles, une vraie complicité qui dépasse le clivage adultes/enfants. Ces deux magazines se répondent, s’amusent, jouent le jeu, se font membres d’une seule et même famille, en quelque sorte, celle d’une bd d’abord et avant tout ludique. Et complice…