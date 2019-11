Spirou à Berlin ou "Des champignons sur le mur"

Eté 1989, le Comte de Champignac est convié à une conférence internationale de mycologie à Berlin-Est. Ne voulant pas cautionner le régime totalitaire de la RDA, il refuse cette invitation. Mais dans l’esprit toujours à l’affut d’un bon reportage de Fantasio, il s’agit là de l’occasion rêvée de s’introduire en pays communiste. Ce que Spirou et son compère vont vivre sur place pourrait bien avoir changé le cours de l’Histoire…

De Rob-Vel à Flix en passant par Fournier, Munuera, les regrettés Franquin et Tome et bien d’autres encore, la série et ses déclinaisons doit bien détenir le record absolu de repreneurs du sautillant groom. Si toutes ne furent pas des réussites -loin de là- elles ont contribué à faire vivre depuis 80 ans un personnage plus qu’attachant.