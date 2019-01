“Sous la maison” : l’étrange couleur de la dépression

Sélectionnée à Angoulême cette année, cette plongée psychédélique est une expérience graphique et sensorielle signée par le jeune auteur Jesse Jacobs.

Daisy est une adolescente solitaire et mélancolique qui vient d’arriver dans une nouvelle école. Elle a bien du mal à se faire des amis et ses parents ne semblent que peu se préoccuper d’elle. Pour s’ôter à la réalité, elle trouve un échappatoire à travers la porte du sèche-linge familial, qui se trouve au sous-sol de sa maison. Dès qu’elle pénètre dans ce monde coloré, Daisy semble oublier tous ses soucis et plane simplement au dessus des problèmes en discutant avec une théière et en observant les murs et les matières qui prennent vie. Un beau jour, Daisy invite une camarade à découvrir ce monde merveilleux. L’hôte avertit la convive, il faut se trouver dans un certain état d’esprit pour apprécier le lieu. Bientôt, toute l’école est au courant de l’univers parallèle qui se trouve sous la maison de Daisy. Le lave-linge est envahi et sali par des personnes irrespectueuses. L’adolescente commence à regretter sa solitude, son exutoire la happe petit à petit.