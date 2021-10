Sortie du 39e album d'Astérix : "Astérix et le Griffon", un réjouissant voyage en Ukraine

La couverture du nouvel album "Astérix et le Griffon" © LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO

Un tirage de 2 millions d’exemplaires en langue française, et 5 millions au total dans 17 langues : comme tous les deux ans, le nouvel album d’Astérix est le best-seller annoncé de l’automne. Ce 39e titre de la collection s’intitule "Astérix et le Griffon", et il paraît demain en librairie.

Capturer un griffon, créature mythologique mi-aigle, mi-lion, voilà la nouvelle lubie de César pour accroître sa popularité. Il charge son géographe Terrinconnus (graphiquement, c’est une caricature un peu approximative de Michel Houellebecq) de diriger une expédition vers Barbaricum, un territoire qui correspond à l’actuelle Ukraine. Mais les habitants de cette contrée, les Sarmates, et leur chamane Cékankondine, prévenus de l’arrivée imminente des Romains, font appel au druide Panoramix et ses amis Astérix et Obélix pour les défendre…

Un principe hérité de Goscinny

René Goscinny alternait les aventures "domestiques" dans le village gaulois et les aventures "exotiques" avec les voyages d’Astérix (après "La zizanie" vint "Astérix et les Helvètes", après "Le Devin", "Astérix en Corse"…) Son successeur Jean-Yves Ferri – qui a repris la série il y a dix ans et signe aujourd’hui son cinquième scénario pour Astérix -, deux ans après un album domestique un peu décevant, "La fille de Vercingétorix", emmène cette fois Astérix vers les pays de l’Est. plus d’infos sur le site officiel d’Astérix

Des nouveautés rafraîchissantes