Sortie BD : Vague d’Amour ou "Oui, c’est joli la Bretagne"

Aujourd’hui, pas vraiment une histoire, mais des histoires ou plutôt des instants volés dont on peut imaginer le prélude ou la suite.

On peut être né en Normandie et être amoureux de la Bretagne. C’est ce que nous prouve François Ravard avec cette soixantaine d’illustrations mettant en scène des amoureux, des motivés du ski nautique, des pécheurs, des rêveurs et des nostalgiques… Il croque des scènes de vie avec un trait sensible et touchant. Avec un style graphique qui s’éloigne de ses dernières productions -c’est lui qui assure actuellement la suite des enquêtes de Nestor Burma – il nous plonge dans un monde tout en tendresse et en couleurs douces qui font du bien à l’œil comme à l’âme.

Bref, c’est drôle, c’est tendre et c’est surtout une invitation à quitter la grisaille pour aller prendre une bonne bouffée d’iode sur les plages de l’île de Groix ou de Camaret…