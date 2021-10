Sortie BD : Urbex ou explorations interdites et chair de poule

Julie et Alex sont deux ados comme les autres. Particularité tout de même, ils s’adonnent aux joies de l’Urbex -entendez URBan EXploration- dans leur ville. La nuit venue, ils s’insinuent dans les usines abandonnées, les garages en faillite ou les villas en déshérence. Et, justement, ils viennent de tomber sur une villa vierge de toute visite d’Urbexeurs. Après un petit tour de reconnaissance, ils croisent dans le bâtiment 2 jumelles à la Stephen King passablement flippantes. Prenant leurs jambes à leur cou, ils dégagent les lieux plutôt effrayés par cette rencontre fantomatique, mais quand ils s’aperçoivent en plus que la villa qu’ils ont visitée la veille a été détruite il y a 5 ans, ils perdent tous leurs repères…