Sortie BD : Tremen, un univers fascinant et un jeu vidéo à venir

Tout aussi onirique et cryptique que le tome précédent, Tremen -soit le passage en breton- et son personnage laissent une impression curieuse au lecteur. Entre sentiment de fascination pour un univers tout en nuance de gris et incertitude d’avoir saisi tous les contours d’une série assez unique en son genre, la lecture (si l’on peut dire puisque comme le précédent l’album est muet de bout en bout) d’un album comme celui-ci intrigue ou agace. Dans un genre qui rappelle Druillet ou Moebius, Pim Bos s’associe ici à Caro le réalisateur et scénariste, avec son comparse Jeunet, de La Cité des enfants perdus ou de Delicatessen, soit des œuvres déjà hors-norme, on pouvait espérer un message ou tout au moins un indice, que nenni. La frustration viendra de l’absence complète d’explication sur les tenants et aboutissants de cet Objet Dessiné Non Identifié. C’est graphiquement époustouflant mais peut-être un poil top hermétique pour enthousiasmer complètement.

On notera qu'un jeu vidéo basé sur l'univers de Bos devrait voir le jour dans le courant 2023. Un aperçu est déjà disponible ici...

TITRE : Tremen 2

AUTEURS : Bos (D) et Caro (S)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 6/10 (mais 9/10 pour le dessin)

Denis MARC