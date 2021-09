Sortie BD : Tananarive ou « Héritage, road-trip et comédie »

Amédée est un notaire retraité paisible et casanier. Son grand plaisir est d’aller écouter les aventures exotiques de son voisin et ami Jo Seigneur. Un nom prédestiné car Jo en est un de seigneur, un aventurier à la Bob Morane, ancien légionnaire rescapé de Dien-Bien Phu, céramiste avec les Guaranis, pirate peut-être même. Bref, quand Jo meurt d’une banale crise cardiaque, Amédée est effondré… C’est l’absence de succession connue des biens de son voisin qui va le sortir de sa torpeur. Au volant d’un cabrio Triumph délabré et accompagné de l’image de son voisin, il va alors se lancer sur les routes à la recherche des ex de son ami et d’un fils bâtard qui n’a pas connu son père.

Encore une histoire de vieux ? Après le succès des Vieux Fourneaux ou de Vadim, on pourrait croire que les auteurs surfent sur une vague de vieillisme. En réalité, le scénario traîne dans les cartons de Mark Eacersall (GoSt 111) depuis plus de quinze ans, d’abord prévu pour le cinéma, le scénario a fini par trouver vie auprès de Sylvain Vallée (Il était une fois en France).

Slalomant avec talent entre la comédie et le tragique, l’album est un pur et réjouissant page-turner grâce au charisme involontaire de son personnage central Amédée. On aimerait l’amener à ouvrir les yeux sur les récits de son ami et en même temps on aimerait tout autant y croire à ces aventures rocambolesques à l’autre bout du monde. Trouvant un courage insoupçonné, le notaire de province va repousser ses limites (et celles de la légalité parfois) pour retrouver cet enfant auquel il croit dur comme fer et s’apercevoir que l’âge n’empêche pas de se découvrir ou de découvrir les autres.

A ce scénario sans faille de Eacersall, on ajoutera le dessin impeccable de Vallée tout particulièrement pour l’expressivité de son héros et la mise en scène générale.

Bref, un récit picaresque, plein d’humour et de tendresse, de ceux qu’on garde en mémoire longtemps après la dernière page.

TITRE : Tananarive

AUTEURS : Vallée (D) et Eacersall (S)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC