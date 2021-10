Sortie BD : Sioban de retour dans une épopée graphique époustouflante

En chemin pour visiter son oncle, Sioban devenue Reine des Sudenne fait un crochet par la porte des Gardiens. Une porte gigantesque qui ne s’ouvrira que pour un élu et qui dissimule selon la légende une créature terrifiante qui ne sera domptable que par celui-ci. Après un accrochage avec une bande de soudards elle arrive au château de son oncle Héron qui s’apprête à marier sa fille Aylissa, cousine de Sioban et réputée avoir un caractère instable. Lors d’une ballade avec sa cousine, Sioban chute dans une crevasse et sera bientôt confrontée au Cryptos, la créature de légende effroyable enfermée là par son père et son oncle et qui, contre promesse de sa libération, pourrait lui révéler son futur.