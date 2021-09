Sortie BD : Midi à Quatorze Heures ou L’irréfragable gobichonnage des mots

Afin d’impressionner Camille, l’ex-bibliothécaire désormais reconvertie en éditrice d’Un peu d’amour, Lapinot se toque d’enrichir son vocabulaire de mots rares et désuets. Le ciel de leur amour serait sans nuages, si l’ironie caustique de Richard ne venait pas s’en mêler… Il n’est décidément pas toujours aisé de conjuguer amour et amitié ! Présentations à la belle-famille, art conceptuel, histoire familiale, assassinat politique, Midi à quatorze heures tisse les histoires et les thèmes pour mieux nous plonger dans le quotidien – toujours aussi mouvementé – de notre héros à longues oreilles. (Texte de l’éditeur)

Septième tome (non, ne cherchez pas le 6ème, il n’est pas encore paru) des aventures de Lapinot ressuscité déjà. On y trouve pêle-mêle des interrogations sur l’art conceptuel, l’amitié, la famille. Au final, un joyeux fourre-tout qui n’apporte rien de plus à la gloire de Trondheim mais se révèle franchement réjouissant à la lecture grâce à des dialogues ciselés et une grande fluidité malgré le nombre de sujets abordés. On y apprendra en plus d’où est née l’amitié indestructible qui lie Richard et Lapinot.

Bref, on en redemande et vivement le tome précédent…

TITRE : Lapinot – Midi à quatorze heures

AUTEUR : Trondheim (D & S)

EDITEUR : L’Association

Cotation Mon Petit Neuvième : 7/10

Denis MARC