Sortie BD : Ladies with Guns ou Les filles du Far West ne plombent pas que l’ambiance

Une esclave en fuite mais en cage, une bourgeoise fraîchement veuve, une indienne revancharde, une instit' à la retraite, une prostituée noire… et pas de raton laveur. Voilà un drôle de groupe de drôles de dames qui parcourt l’Ouest sauvage. Pas question pour elles en tout cas de se laisser encore marcher sur les pieds par les bonshommes et, si pour affirmer leur indépendance, elles doivent un petit peu tuer, brûler et mutiler et bien ok, elles vont le faire et se transformer en fugitives dont la tête est mise à prix.