Sortie BD : La Bibliomule de Cordoue – LA bd de l’année ?

LE titre de l’année ? Peut-être bien, oui, car cette ode à la culture et à la connaissance que nous offrent Lupano (Les Vieux Fourneaux, Un océan d’amour) et Chemineau (Edmond) s’avère extraordinaire de bout en bout. Alliant aventure, histoire et comédie, cette histoire de mule -la pire mule du monde, tout de même- chargée de livres précieux et convoyée par un improbable trio nous entraîne dans une réflexion sur le totalitarisme et sa détestation de la connaissance. Une situation évoquée en toute fin d’album par l’exemple hélas contemporain des milices de Boko Haram -dont la signification est grosso-mode "Livre interdit" (!) – et un rappel des divers autodafés volontaires ou non qui eurent lieu tout au long de l’Histoire de l’humanité. Au-delà du road-movie mulier, il y a aussi une formidable évocation de ce que fut la civilisation arabo-musulmane de la fin du premier millénaire, une histoire trop peu connue (ou trop oubliées) et pourtant incroyablement riche en découvertes scientifiques et culturelles.

Bref, drôle, humain, passionnant, documenté, aussi réussi sur le fond que sur la forme et servi par un dessin tout en rondeurs, l’album se doit de figurer dans toute bonne bibliothèque.

TITRE : La Bibliomule de Cordoue

AUTEURS : Chemineau (D), Lupano (S) et Bouchard (C)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 10/10

Denis MARC