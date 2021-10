Sortie BD : L’Adoption, un nouveau cycle plein d’émotions

Après le succès public et critique du premier cycle sur le thème de l’adoption, Zidrou et Monin récidivent avec un récit plus sombre. Fini le gros bonhomme bourru qui se laisse adopter par la petite orpheline, ici les réelles motivations de la famille Guitry sont moins claires. S’agit-il de remplacer un enfant perdu ou de se donner bonne conscience face aux malheurs du monde ? Zidrou l’avoue lui-même la famille adoptante ne lui est guère sympathique lui qui s’est inspiré du cas de deux familles qui l’ont fait douter des raisons qui poussent à adopter. Jusqu’ou peut aller l’engagement des uns et des autres face à un enfant déraciné, déboussolé et avec lequel la communication est quasi-impossible ? Pour autant tout n’est pas noir dans cette première partie d’un récit annoncé en 2 tomes. Si le tome se conclut sur un certain suspense quant à l’avenir de Wajdi, il n’est pas interdit de penser qu’au final les choses s’arrangeront au moins en partie.

C’est donc un récit plein d’émotions et de pistes de réflexion que nous offre -une fois encore- Zidrou.

Comme nous l’indiquions plus haut, c’est son complice Monin qui assure le dessin de l’album dans un style tout en rondeurs et en couleurs douces.

Bref, une fois encore une belle réussite éditée par une maison qui montre un réel talent et un bel éclectisme dans le choix des récits qu’elle publie.

TITRE : L’Adoption – Wajdi

AUTEUR : Monin (D) et Zidrou (S)

EDITEUR : Bamboo/ Grand Angle

Denis MARC