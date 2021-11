Sortie BD : Kosmos ou A small step for man, a giant leap for Russia

Dans l’espace quelques heures plus tôt, un drame s’est joué, les 3 cosmonautes russes qui devaient brûler la politesse aux Américains et démontrer la suprématie technologique du bloc communiste ont rencontré problème sur problème. Un des leurs s’est perdu dans l’infini de l’espace, la caméra qui devait filmer l’exploit à suivi le même chemin, les ordres ont changé à la dernière minute, bref l’exploit s’est petit à petit transformé en déroute.

Neil Armstrong pose le pied sur notre satellite. Après quelques mots pour la postérité, il s’avance la surface lunaire et au bout de quelques mètres se fige, devant lui, bien planté dans la régolite, un drapeau… de l’URSS ! Encore quelques pas et c’est le cadavre d’une cosmonaute russe qu’il découvre.

Construit autour d’une trame de vidéo complotiste, le nouveau bébé de Bedouel et Perna nous entraîne dans une version alternative de l’Histoire de la conquête spatiale. Sur fond de lutte pour la suprématie spatiale entre les 2 superpuissances, ils offrent une histoire aussi angoissante que réaliste. Car c’est là la grande force de cet album essentiellement muet, l’angoisse des cosmonautes russes livrés à eux-mêmes dans un engin mal mis au point et qui fonce vers une mission suicide dans le seul but d’assurer la gloire du régime de Moscou, on y croit de bout en bout. On sait les déboires de la recherche aéronautique russe et le nombre de catastrophes qu’elle a rencontré, aussi cette histoire de cosmonautes sacrifiés résonne-t-elle d’un accent de réalisme claustrophobique.

Tout en noir et blanc pur, l’album reste pour autant spectaculaire par l’expressivité des personnages ainsi que sa mise en scène et son découpage quasi seconde par seconde des événements.

Bref, on se croirait dans un vrai et passionnant documentaire qui nous aurait été caché jusque-là…

A ne pas louper.

TITRE : KOSMOS

AUTEURS : Bedouel (D) et Perna (S)

EDITEUR : Delcourt

Cotation Mon Petit NEuvième : 9/10

Denis MARC