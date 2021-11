Sortie BD : Jylland ou Il n’y a pas que Thorgal comme viking

Sten, chef viking et fils cadet du roi Magnulv rentre dans son royaume les cales de son navire débordantes de l’or des pillages qu’il a commis. Surprise, en son absence, son père mourant s’est converti au christianisme et a décidé de s’allier aux autres peuples vikings. Finis les raids dans les royaumes avoisinants du Jylland. Alors que Rodor, son frère aîné, est appelé à succéder à son père et qu’il souhaite conserver la ligne politique initiée par Magnulv, Sten fomente un coup d’État pour prendre le pouvoir. Mais il va lui falloir combattre une religion et gouverner avec des caisses vides…

Tiens ? Un scénariste belge et un dessinateur polonais, la dernière fois qu’on a vu ça, ça a donné Thorgal soit le Viking le plus célèbre de la BD… La comparaison s’arrête là, car si le personnage de Van Hamme et Rosinski est emprunt d’humanisme, le Sten de De Roover et Klosin trouverait sans peine sa place dans Game of Thrones. Assoiffé d’or et de combat, il ne recule devant rien -y compris le fratricide- pour prendre puis conserver le pouvoir dans les deux premiers tomes de cette prometteuse série aussi passionnante que graphiquement impeccable.

Au scénario on retrouve donc Bruno De Roover, scénariste Brugeois découvert en français avec le charmant "Jardin de Daubigny" chez le même éditeur. Il abandonne ici le petit monde la peinture pour un univers de violence fort bien scénarisé, aux rebondissements nombreux et sur une thématique finalement peu utilisée. La touche d’exotisme est apportée par la localisation du récit, le Jylland ou Jutland soit la partie continentale du Danemark.

Au dessin, le Polonais Przemyslaw Klosin assure un dessin réaliste sans faille et extrêmement mature par un auteur dont c’est la première BD publiée.

Deux tomes sont déjà parus et l’éditeur nous promet la suite pour le deuxième trimestre 2022.

Bref, si vous appréciez les personnages sombres et sans scrupule, Jylland est fait pour vous.



TITRE : Jylland (2 tomes parus)

AUTEURS : Klosin (D & C) et De Roover (S)

EDITEUR : Anspach

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC