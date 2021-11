Sortie BD : Innovation 67, des révélations sur le dramatique incendie bruxellois

Ayant quitté la SABENA après les événements du Congo, Kathleen de retour à Bruxelles, travaille désormais à la RTB (pas encore F). Et si elle se trouve à Paris pour interviewer madame Pompidou en ce printemps 1967, c’est aussi pour elle l’occasion de retrouver sa vieille amie Monique désormais vendeuse aux très chics Galeries Lafayette. Lasse de la vie Parisienne, Monique aimerait profiter des contacts de son amie à l’Inno de Bruxelles pour changer de vie. A l’Inno justement, on prépare le Semaine Américaine, une grande célébration qui ne plaît pas à tout le monde en cette période de guerre du Vietnam. Pour Kathleen, revenue à Bruxelles entre-temps ramenée par Tom un pilote rencontré à Paris, les festivités vont prendre un tour dramatique, car soudain une odeur de fumée se fait sentir dans le grand magasin dessiné par Horta et alors qu’un jeune homme crie "Je donne ma vie pour le Vietnam", les flammes commencent à dévorer le bâtiment et à faire leurs premières victimes. Mais Tom et Monique sont-ils totalement étrangers aux événements ?

Peu d’événements (heureusement) auront suscité un tel traumatisme dans la mémoire des Bruxellois que cet incendie de l’Inno qui fit 251 morts et disparus et 62 blessés. Au départ d’une réserve de vêtements, le feu s’étendra rapidement à l’ensemble de la structure prenant au piège les nombreux clients du restaurant du troisième étage. Des clients qui n’ont pas réalisé suffisamment rapidement ce qui se passait, des clients qui, faute de moyens d’évacuation suffisants et confronté à un personnel non entraîné à réagir à un tel sinistre vont payer le prix fort d’une impréparation coupable. Des clients, enfin, confrontés à un enfer de flammes dû à l’effondrement de la grande verrière d’Horta, fierté du magasin, mais piège mortel une fois détruite en provoquant un gigantesque appel d’air. Il faudra trois ans pour que le magasin rouvre et adopte des mesures de sécurité désormais obligatoires comme la présence d’arroseurs automatiques…

Une hypothèse parmi d’autres

Weber au scénario et Deville au dessin proposent une cause terroriste au drame de l’Inno. Une théorie non sans fondements et liée à l’ambiance d’anti-américanisme de l’époque et à la présence de tracts bien réels appelant à une "marche anti-impérialiste des jeunes" ou à la rumeur d’une alerte à la bombe. La raison officielle du drame est évidemment l’accident et tout cela reste bien sûr purement hypothétique mais donne au récit un ressort dramatique et une pointe de suspense supplémentaire.

Une héroïne bien de chez nous

C’est donc la 4ème fois déjà que nous retrouvons Kathleen qui vient mettre son grain de sel dans des événements liés à l’histoire de notre petit pays. Après avoir vécu l’occupation à Bruxelles, après avoir participé au pont aérien d’évacuation entre Bruxelles et Léopoldville en 63, elle regagne ses pénates et vit donc cet incendie 9 ans après avoir été un des sourires de l’expo 58. Bref, des événements encore dans les mémoires pour certains.

Alliant astucieusement la fiction et l’Histoire de la Belgique, Weber et Deville font œuvre à la fois utile et divertissante.

Des couleurs lumineuses

L’album est une bonne occasion pour mettre en avant le travail -trop souvent méconnu- du coloriste. Une coloriste ici en réalité, Bérengère Marquebreucq dont le travail est tout particulièrement remarquable. Que serait la couverture de l’album sans l’orange des flammes qui ravagent le bâtiment, que seraient les paysages belges sans la couleur du ciel et les nuages ? Deville a réalisé une courte interview de l’artiste que vous retrouverez au bas de cette chronique.

Bref, encore une fois un très agréable moment de lecture proposé par les dynamiques éditions Anspach.

TITRE : Innovation 67

AUTEURS : Deville (D), Weber (S) et Marquebreucq (C)

EDITEUR : Anspach (Sortie le 10 novembre)

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC