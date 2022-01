Sortie BD : Harlem ou Jeu, Flingues et Prohibition

Harlem, 1931. Au cœur de la Grande Dépression, l’inventivité est mère de sûreté pour joindre les deux bouts. Stéphanie St. Clair, dite Queenie, l’avait déjà bien compris en débarquant à New York il y a maintenant presque vingt ans. L’inventivité quand on est une femme et que l’on est noire, c’est bien plus qu’une nécessité. C’est une question de survie. En quelques années, cette jeune servante antillaise immigrée s’est affranchie du poids de la servitude ancestrale. Mieux encore, elle a créé son propre rêve américain : la loterie clandestine d’Harlem. Une ascension qui fait grincer des dents, tant du côté des autorités locales que de la mafia blanche. Dutch Schultz, dit le Hollandais, un mafieux sans scrupule, compte bien faire main basse sur le royaume de la " Frenchy ". Mais c’est sans compter la détermination et l’impétuosité de Queenie, dont le lourd passé continue de guider les pas… (Texte de l’éditeur).

3 images Harlem © Dargaud – 2022

Stéphanie Sainte Claire © Arlene Chang Un peu Robin des Bois et beaucoup gangster, Stéphanie Sainte Claire (américanisé en St. Clair) a réellement existé. Aidant les populations précarisées et régnant durant les années de prohibition de l’alcool sur les loteries clandestines dans le quartier de Harlem, elle fut menacée de mort quand on commença à reparler de la vente légale d’alcool par les mafias italiennes et juives qui voyaient là un lucratif marché s’évanouir et voulaient élargir leurs activités…

Venue de Martinique orpheline et sans un sou ou presque elle réussit à engranger jusqu’à 250.000 $ l’an au faîte de ses activités criminelles. Elle mourut dans son lit à 80 ans passés.

Troisième diptyque situé autour des années '30 à New York pour Mikaël. Après Giant et le quotidien des bâtisseurs de gratte-ciel puis Bootblack qui suivait un jeune cireur de chaussure qui magouillait avec la mafia, il revient avec un destin de femme hors-norme. Si l’on se souvient sans peine de Al Capone ou de Lucky Luciano, la vie de gangster de Stéphanie St. Clair est moins connue. Moins flamboyante sans doute que ses "illustres" confrères, elle eut tout de même une influence non négligeable sur son quartier. Défenseuse paradoxale de la morale, elle n’hésita pas à dénoncer avec succès les agissements de policiers corrompus, s’estimant discriminée de par sa couleur de peau et son sexe. Mikaël donne corps à ses personnages principaux avec un talent consommé, il parvient à rendre attachant chacun d’entre eux en montrant leurs failles comme leurs forces, faisant d’un ouvrier du bâtiment comme d’une immigrée orpheline des héros de leur époque. Livré en partie comme un reportage en voix off, le bouquin s’avère réellement passionnant et remarquablement documenté comme l’atteste le cahier graphique présent en fin de tome. Comme à l’accoutumée, les couleurs -peu nombreuses et plutôt ternes- concourent à l’ambiance générale sans sombrer dans le pathos d’une misère liée à la Grande Dépression post-1929. Bref, encore une très belle réussite d’un auteur décidément à suivre.