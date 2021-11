Sortie BD : Go West young man, le western, le vrai

1938, dans l’ouest des Etats-Unis. Suite à la grande dépression de 1929, la situation des fermiers est catastrophique et beaucoup doivent vendre leurs terres. Pour l’un d’eux se séparer de sa ferme est un déchirement, mais pas question de laisser partir une antique montre à gousset, une tocante qui a beaucoup voyagé et en a vu des hommes mourir. C’est son parcours que l’on va suivre dans un trajet sanglant fait de multiples propriétaires et de non moins nombreux rebondissements.

Dire que Go West Young Man – en référence à la phrase dites à tous ceux qui débarquant d’Europe aux Amériques voulaient y faire fortune – réunit la crème de la crème des dessinateurs un tant soit peu fans du western est encore en dessous de la réalité. Véritable album choral, rassemblant Marini, Boucq, Cuzor, Rossi, Meyer ou encore Blanc-Dumont (pour n’en citer que quelques-uns), le titre nous retrace en 14 chapitres indépendants, courts et percutants l’histoire de la conquête de l’Ouest. Pas celle de la légende propagée par des John Wayne ou des Gary Cooper, non, la sale histoire, faites de coups fourrés, de racisme envers les Amérindiens, de vol de bétail et de guerre civile. Soit une vision autrement moins sexy mais bien plus réaliste de ce que furent 150 années de l’histoire des Etats-Unis.

C’est Tiburce Ogier qui est aux commandes et à l’origine de ce projet hors-norme. Profitant du confinement et d’une mise au repos forcée, il a donc contacté toute une série d’auteurs qui le faisait rêver. La majorité l’a suivi dans l’aventure. Confiant à chaque dessinateur un mini-scénario dans lequel il se sentirait à l’aise, Ogier n’avait comme seules contraintes que la cohérence du tout et -bien sûr- la présence systématique de la fameuse montre. Le tout formant une saga avec des personnages se croisant et un fil rouge. On aimerait à l’instar du scénariste que certains chapitres soient bien plus longs, mais les impératifs de l’édition ont aussi -un peu- guidé le choix de récits courts.

Bref, en plus d’être une formidable aventure pour un scénariste, l’album est un hommage, original dans son approche, au western et à la conquête de l’Ouest qui ravira les fans du genre et les amateurs de paysages grandioses comme de poursuites impitoyables.

TITRE : Go West Young Man

AUTEUR : Ogier (S) et Marini, Blanc-Dumont, Meyer, Rouge, Meynet,…

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC