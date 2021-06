Sortie BD : Fausses Pistes ou Écrivons la légende si elle dépasse la réalité

Il s’appelle Jake Johnson. C’est une légende de l’Ouest… Au chômage. Depuis 15 ans, Frank incarne le célèbre Marshal Johnson dans le spectacle quotidien de Woodstone. Il est obstiné, colérique, et totalement possédé par son personnage. Un peu trop, de l’avis du psychiatre, depuis que Frank a dégainé sur un touriste. Officiellement jugé "trop vieux" pour le rôle, Frank perd tout. Son seul horizon : un voyage organisé dans l’Ouest, offert par ses collègues. Pour tout bagage, sa prime de départ et un authentique Colt simple action, modèle 1880. Et au fond de son âme, une légende à réécrire. (Texte de l’éditeur)

On ne cessera de le dire, le western est à la mode. Qu’il se veuille historique sous forme de biographie des légendes de l’Ouest, sous forme de parodie ou de simple récit de genre, il résiste encore et toujours et parfois même se modernise comme avec cette Fausse Piste qui met en scène un authentique amoureux du Far West confronté autant à la crétinerie de touristes incultes qu’à un shaman barjo qui lui fera ouvrir les yeux sur ses propres croyances. L’auteur – Bruno Duhamel (Jamais) – dit avoir voulu régler ses comptes avec le western en confrontant la légende à la "triste" réalité. Une entreprise difficile pour lui jusqu’à ce qu’il puisse s’y projeter grâce au "désordre mental" du personnage. Il propose au final, une galerie de personnages plus ou moins barrés entre le guide indien cynique, l’acteur déchu ou le marines exalté qui compose un album fort drôle et aux dialogues qui claquent comme un bon vieux Colt Frontier.

Duhamel assure également le dessin et offre des paysages grandioses dignes des meilleurs films de Huston ou Peckinpah.

Bref un fort bon moment de lecture qui casse les codes du western et fait la peau aux Fake news.

TITRE : Fausses Pistes

AUTEUR : Bruno Duhamel (D & S)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC