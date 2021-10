Sortie BD : Choco-Boys ou Lucky Luke meets Brokeback Mountain

Même un héros du Far West a besoin de vacances. Garder quelques vaches helvétiques semble être l’occasion rêvée pour Lucky Luke. Ces vaches laitières délivrent le précieux lait indispensable à la fabrication des authentiques chocolats suisses. L’Ouest découvre le cacao, et le chocolat doit être bientôt dans toutes les bouches. Mais entre les chasseurs d’autographes, le chef de la tribu des Chicorées et deux cow-boys qui préfèrent se taper dessus à force d’amour impossible, il en viendrait presque à regretter les Dalton… (Texte de l’éditeur).

Les auteurs allemands ne seraient-ils pas en train d’envahir le petit monde de la BD franco-belge ? Après Mawill et son Lucky Luke se recycle, après Flix et son Spirou à Berlin ; c’est à Ralf König de s’emparer d’une icône avec cet opus. König c’est La capote qui tue ou Suck my duck, soit de quoi donner des sueurs froides au clan des gardiens du temple Morrissien, mais c’est aussi 40 ans de carrière et un réel intérêt pour le cow-boy qui tire plus vite que son ombre dans les pages duquel il a appris à lire. Du coup, König joue avec le mythe et -loin de le casser- il lui donne une image de tolérance et de bienveillance vis-à-vis de ceux qui dénotent dans le monde réputé ultra-viril des gardiens de vaches. Car, bien sûr, l’allemand ne peut s’empêcher de traiter de son sujet préféré : l’homosexualité. Alors, évidemment, Luke ne devient pas gay pour l’occasion, mais il prend la défense de deux vachers qui le sont. Avec fausse nonchalance, il donne une leçon de tolérance à des cow-boys à l’humour lourdingue aidé en ça par sa vieille copine Calamity Jane elle-même plutôt attirée par les filles… On notera encore le passage anecdotique des frères Dalton dans un album qui se clôture sur une courte postface historique rappelant que le far-west ce n’était pas que John Wayne ou Gary Cooper mais aussi des "pétroleuses lesbiennes et des Amérindiens queer".

Au final, sur un pitch de vaches helvètes, König délivre un message humaniste servi par des dialogues sur le fil du rasoir et pleins d’humour ainsi que son classique dessin tout en rondeurs.

Bref, c’est gai, gay et non militant…

TITRE : Choco-Boys

AUTEUR : König (D et S)

EDITEUR : Lucky Comics

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC