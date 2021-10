Sortie BD : Blacksad, le félin détective est de retour

"On n’a jamais la paix", c’est ce quoi doit se dire John Blacksad alors qu’il assiste à une représentation théâtrale dans un parc de New York. En effet, la police vient interrompre le spectacle et John de glisser sa carte de visite à l’actrice principale au cas où… Une carte qu’il retrouve quelque temps plus tard entre les mains de Kenneth Clarke, ex-mari de l’actrice et président du syndicat du métro. Un président menacé et qui lui demande de retrouver le tueur à gages engagé par la maffia avant qu’il ne soit trop tard. Pour Blacksad, il va falloir plonger autant dans les tréfonds de la cité que dans le bain des magouilles politico-immobilières toujours accompagné du fidèle Weekly son ami photo-reporter.