Sortie BD : Berezina, à la recherche de l’âme russe

Pour Napoléon Bonaparte la retraite de Russie fut paradoxalement à la fois une suite de victoires et le début de sa fin. Pour Sylvain et ses 4 amis – 2 Russes et 2 Français russophiles, les 200 ans de l’événement sont l’occasion d’un hommage. Sur un coup de tête, lors d’une croisière, ils décident d’enfourcher 2 side-cars Oural soviétiques, solides mais capricieux et de refaire le trajet jusqu’à Paris. Sans rencontrer les mêmes difficultés que les soldats de la Vieille Garde, ils vont tout de même pouvoir "profiter" du froid, de la neige et du manque de sommeil sur leurs improbables bécanes…

Porté par le duo Dureuil / Tesson qui avait déjà produit "Dans les forêts de Sibérie" chez le même éditeur, Bérézina fait de fréquents allers/retours entre le passé et le présent pour nous emmener de la Place Rouge jusqu’aux Invalides et explorer l’âme russe. Une âme faite de résistance et de sacrifice face à l’envahisseur Napoléonien, allant jusqu’à transformer Moscou en un brasier, n’hésitant pas à harceler à pied ou à cheval, militaires comme paysans, dans le froid et la neige, l’armée française et son chef.

Le style de Tesson est très littéraire dans son hommage à l’Empereur, à ses soldats et aux troupes russes. A la fois roman historique et récit d’aventure, il parvient à faire ressentir au travers de sa propre expérience et avec l’humilité de celui qui sait que son périple est bien moins pénible que celui des troupes du Corse, la terrible déroute des Français.

Le dessin est assuré par Dureuil dans un style semi-réaliste qui retranscrit avec un égal talent les paysages urbains que comme ceux des grands espaces glacés.

Bref, un mélange habile d’histoire et d’aventure personnelle.

TITRE : Bérézina

AUTEURS : Dureuil (D) et Tesson (S)

EDITEUR : Casterman

Denis MARC