Sortie BD : 47 Cordes, du fantastique avec une petite pointe de Kubrick

400 pages pour une première partie d’un diptyque, on ne peut pas dire que Thimothé le Boucher ait ménagé ses efforts pour fournir cette œuvre monumentale qui mêle les genres et les thèmes. Traitant aussi bien de l’obsession que du fantastique et des identités sexuelles, 47 Cordes pourrait sembler perdre son lecteur. Il n’en est rien, malgré la densité du récit et grâce à son volume, Le Boucher tient son auditoire en haleine tout au long de cette brique dont le fil principal n’est plus le dédoublement de personnalité comme dans son remarquable "Ces Jours qui disparaissent" mais le dédoublement -et plus- d’apparence. Jusqu’où l’obsession d’un être pour un autre peut-elle mener ? En prenant différentes apparences, Francesca (est-ce bien son nom ?) tisse une toile autour d’Ambroise jusqu’à trouver son point faible et à en faire son esclave consentant. Jouant des différences physiques et sexuelles, faisant de la métamorphe tantôt un homme, tantôt une femme, tantôt un mannequin, tantôt une cantatrice obèse, l’auteur nous interroge sur notre rapport à l’altérité au travers d’une galerie de personnages divers mais tous attachants.

Avec son trait tout en sobriété, aux lignes claires et aux teintes nettes, il fournit un album aussi prenant par son scénario que par son graphisme sensuel et ses personnages ambigus illustrés dans des scènes qui ne sont pas sans rappeler le Eyes Wide Shut d’un Kubrick sous LSD avec ses êtres difformes et partouzeurs.

Bref, un Le Boucher fascinant qui n’en finit pas d’épater son monde avec un univers singulier et d’une grande maturité malgré ses à peine 33 ans et ses 5 albums. C’est ZE auteur à suivre.

TITRE : 47 Cordes

AUTEUR : Thimothé Le Boucher

EDITEUR : Glénat coll. 1000 feuilles

Cotation Mon Petit Neuvième 8,5/10

Denis MARC