"Soirée d'un Faune" : fantasmes consommés et pas de bourré

Publié chez l’Association, cet hybride dessiné est un hommage au faune de Mallarmé et Dubussy que les auteurs intègre à une soirée moderne crépusculaire.

Cet objet papier dépliant, entre la cartographie et la bande dessinée à case unique, fait directement référence à l’oeuvre musicale Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) de Claude Debussy qui s’inspire elle-même de L’Après-midi d’un faune (1876) de Stéphane Mallarmé. Dans ce poème, Mallarmé y évoque les élucubrations d’un faune, cette créature mythologique romaine. Cet être des bois raconte sa mélancolie et ses désirs dans un écrit d’introspection à l’allure antique. Debussy adaptera le poème en oeuvre musicale, il décrit lui-même son oeuvre comme une illustration très libre du poème en une succession de tableaux qui donnent à voir les rêves, désirs et états d’âmes de ce faune las de chasser les nymphes dans le cuisant soleil de l’après-midi.

Dans Soirée d’un faune de Florent Ruppert et Jérôme Mulot, les deux auteurs font la synthèse du prélude et de l’après-midi et s’imaginent les aventures de ce faune au XXIe siècle. Ils évoquent leur oeuvre comme un “ballet dessiné” composé de 110 danseurs (il y avait 110 alexandrins dans le poème et 110 mesure dans l’oeuvre musicale), comme autant de protagonistes qui s’éparpillent dans des saynètes absurdes d’une soirée de trentenaires au milieu d’une chorégraphie géante. Cette veillée moderne voit des conversations se lier et se délier, des disputes éclater, des actes sexuels, des personnes qui prennent de la drogue. Cette carte à déplier n’a pas vraiment de sens de lecture mais forme une unité étonnante en intégrant ici et là des référence des oeuvres liées à ce faune. Florent Ruppert, le scénariste, et Jérôme Mulot, l’illustrateur, font le pont entre les médias et les époques en transportant cette figure antique dans une soirée délurée sous substances d’aujourd’hui. Comme si le faune mythologique était devenu la faune humaine, en proie aux dérives d’idéal, d’érotisme et en recherche de plaisirs.