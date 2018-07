Sexe, Fric et Ballon rond

Arrêt de Jeu, la BD qui parle des dessous occultes du foot.

Lucas Di Lucca est un type comme les autres ou presque. Un fils, une jolie maison, une voiture et un job… de footballeur, dans un grand club parisien. Loin de jouer les bad boys du ballon rond, il a su rester très raisonnable dans ses rapports à l’argent et à la célébrité. Sauf que, il se trouve un jour contacté par des représentants d’un groupe d’investisseurs asiatiques qui lui offrent une grosse mallette bourrée d’argent puis tentent de le faire chanter avec des photomontages. Lucas va devoir se battre pour la sécurité de son fils et pour garder les mains propres.

Nouvel album pour le très productif scénariste Matz qui, après nous avoir entrainé dans les aventures du Tueur, revient ici dans un thriller sur les dérives du foot-pognon. L’album tombe évidemment à pic en cette période d’après-mondial ou les prix des joueurs s’envolent et ou les transferts s’enchainent. Alors que la série IR$ Team de Desberg traitait le sujet de manière globale et laissait peu de place aux joueurs eux-même, Matz, lui, se concentre sur un personnage en particulier, pris contre son gré dans une nasse qui se referme inexorablement sur lui pour produire au final un véritable thriller qui se dévore d’une traite.

Le dessin est assuré par Lem dans un style dépouillé -particulièrement au niveau des visages dont les traits sont parfois absents. Pour autant la mise en scène est efficace et dynamique. Il assure également la colorisation de l’ensemble.

En bref, amateur de foot ou non, il a de quoi passer un bon moment de lecture durant cet Arrêt de Jeu.

TITRE : Arrêt de Jeu

AUTEUR : Lem (D & C) et Matz (S)

EDITEUR : Casterman

GENRE : Le football est la poursuite de la guerre par d’autres moyens.

Denis MARC