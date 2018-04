Série Z : De la chair et des os

Escape This

Escape This - © Glénat - 2018

Quatre individus sans lien apparent, disséminés de par le monde, se retrouvent mystérieusement projetés dans la même pièce. Ici, les règles du jeu sont simples : ils ont une heure pour trouver comment en sortir. Sinon ils meurent. Bien qu’ils ne se connaissent pas, les prisonniers vont devoir mettre leurs ressources en commun pour résoudre les énigmes mortelles de cette escape room infernale et découvrir le lien qui les unit... (Texte de l’éditeur)

Ce qu’on en pense :

J’avoue, j’éprouve une sorte de petit plaisir coupable à lire ces albums de la collection Flesh & Bones. Autant le cinéma d’horreur est un genre dont l’intérêt m’échappe complétement, autant ces petits bouquins qu’on dirait imprimés à la va-vite sur un mauvais papier me ravissent. Ces plongées dans le suspense, voire l’horreur, n’apportent sans doute pas grand-chose de plus qu’un moment de lecture divertissante mais comme c’est très exactement leur propos elles font le boulot et le font bien. Avec leur ambiance lourde et leur noir et blanc, pas de fioritures ou d’effets sanguinolents, on est bien plus dans la suggestion et le non-dit que dans le gore.

Christophe Bec – un habitué de la collection- fournit une série Z en forme de slasher qui fait son petit effet, tandis que Betbeder pour Escape This oscille entre " Cube " et " Huis Clos ". Parfait pour frissonner un petit coup...

TITRE : Winter Station

AUTEURS : Pacurario (D) et Bec (S)

EDITEUR : Glénat – Coll. Flesh & Bones

GENRE : Sports divers.

TITRE : Escape This

AUTEURS : Pietrobon (D) et Betbeder (S)

EDITEUR : Glénat – Coll. Flesh & Bones

GENRE : L’enfer c’est les autres

Denis MARC