SEPTEMBRE 2018 ET LA BD : une fête, des prix, des nouveautés à ne pas rater…

On parle toujours beaucoup, en cette période de l’année, des romans de la rentrée… Mais il y a aussi la rentrée littéraire de la bande dessinée ! Et elle est pleine de promesses, cette année !

le chemisier - © casterman Et le mois qui arrive ne manque pas de livres et d’événements particulièrement attendus… Il va y avoir, par exemple, à Bruxelles, du 14 au 16 septembre, la fête de la bande dessinée… Des auteurs, des rencontres, des dédicaces… Et y sera remis, entre autres, le prix du roman graphique, décerné par la RTBF… Ce sera aussi l’occasion de découvrir quelques albums pleins de promesses… D’abord et avant tout, " Le chemisier ", de l’hyperdoué de la bd, Bastien Vivès, chez Casterman – le portrait d’une jeune femme comme tout le monde, presque effacée, qui va découvrir sa sensualité et ses pouvoirs de séduction, au sens large du terme, grâce à un chemisier de soie… A signaler un second album de Vivès, qui va paraître chez Glénat : " Petit Paul ", ensemble de petites chroniques quotidiennes d’un gamin qui se découvre en même temps qu’il découvre les difficultés de la vie et le bonheur du désir.

une vie comme un été - © Delcourt Et puis, chez Delcourt, " Une vie comme un été ", de Yelin et Von Steinaecker – Une vieille femme en maison de retraite se souvient… Un parcours de vie dans lequel tout le monde pourra se reconnaître, avec un dessin lumineux et poétique…

Le suaire - © futuropolis Il y aura également le deuxième tome de la petite série " Le suaire ", de Gérard Mordillat, Jérôme Prieur, et Eric Liberge, chez Futuropolis – Une fable fantastique, une histoire d’amour au-delà du temps, avec comme symbole le fameux suaire de Turin, réalité ou fantasme, relique ou arnaque…

l'âge d'or - © dupuis Et, enfin, " L’âge d’or ", de Pedrosa et Moreil, chez Dupuis – Pedrosa, en bd, c’est un ovni… son dessin et son découpage n’ont rien à voir avec la tradition en gaufrier de la bd… Ici, c’est une histoire de Moyen-âge, d’heroic fantasy, de fantastique, de magie, qu’il nous offre, avec des dessins qui s’inspirent des enluminures anciennes.

Les rigoles - © Acte Sud Mais l’intérêt et la richesse de la bande dessinée résident aussi dans son éclectisme ! C’est pourquoi j’attends avec impatience de découvrir " Les rigoles ", de Brecht Evens, chez Actes Sud… Un album qui semble n’avoir pas grand-chose à voir avec la bd traditionnelle, ni graphiquement, ni narrativement, mais dont le dessin et la couleur me paraissent étonnants, attirants donc…

Kivu - © Le Lombard Je pense également qu’il ne faut pas rater " Kivu ", de Van Hamme et Simon, au Lombard –un dessin classique et inspiré, un scénario trop manichéen peut-être, mais un livre qui se lit avec plaisir, et un thème important.

Dent d'Ours - © Dupuis Et enfin, il y a le tome 6 de la superbe série " Dent d’Ours ", de Henriet et Yann, chez Dupuis – une saga sur fond de guerre, de nazisme, de choix humains et politiques, avec des personnages attachants, avec des intrigues qui n’ont strictement rien de manichéen, elles, et qui s’inscrivent dans l’humain de l’Histoire du vingtième siècle.