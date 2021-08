Scénariste populaire aux innombrables albums, Raoul Cauvin est décédé

On serait bien en peine de citer sans en oublier l’ensemble des séries auxquelles il collabora par la suite tant elles sont nombreuses. C’est un pilier de la maison de Marcinelle qui nous a quittés hier, doublé d’un homme profondément gentil et discret.

Avec lui, c’est une certaine conception de la bande dessinée qui disparaît. Loin des auteurs à thèse et d’ailleurs plus ou moins boudé par la critique, Raoul Cauvin était le père de séries résolument populaires et humanistes.

Apres quelques petits boulots, Cauvin entre aux éditions Dupuis en 1960 comme dessinateur de grilles de mots croisés et lettreur, puis devient caméraman, mais il faudra attendre 7ans pour qu’on accepte un de ses scénarios .

Né à Antoing dans le Hainaut, le 26 septembre 1938 , Raoul Cauvin est l’un des scénaristes les plus prolifiques de la bande dessinée franco-belge . Pourtant c’est d’abord vers la lithographie publicitaire qu’il se tourne. En sortant de l’Institut Saint-Luc à Tournai, il se rend compte que sa formation n’a plus d’intérêt depuis la fin des années 30.

1968 marque le début prometteur du scénariste chez Dupuis et dans le magazine Spirou, cette année-là, il sort 4 séries dont une qui restera connue jusqu’à aujourd’hui, " Les tuniques bleues " . Profitant du vide laissé par le départ chez Pilote de Lucky Luke, Cauvin lance un western parodique qui emporte petit à petit l’adhésion des lecteurs. De cette série, il tirera 65 albums dont le dernier sorti en 2020 avec Jose Luis Munuera au dessin.

Dans les années 80, l’auteur sort 3 de ses plus grosses séries, " Les Femmes en blanc ", des récits humoristiques en milieux hospitalier qui se démarque par un humour grinçant inhabituel dans Spirou. La seconde série sera " Pierre Tombal ", avec Marc Hardy. Elle sera la première série publiée dans Spirou à se confronter aussi directement avec la mort. Enfin, la dernière sera " Cédric ", avec Laudec, en 1986 qui bien qu’ayant connu des débuts discrets deviendra dans les années 2000 un best-seller de Dupuis, à la suite d’une adaptation en dessin animé.

Son dernier grand succès verra le jour en 1992 sous le titre de "Les Psy" et sous le crayon Bédu, cette série met en scène un psychiatre, du nom d’Antoine Médard, avec ses patients les plus fous. En 2019, 22 albums plus tard, le psy prend sa retraite.

Au total, Cauvin aura vendu plus de cinquante millions d’albums, réalisé plus de 30 séries différentes, après plus de 60 ans au côté des Editions Dupuis, l’homme s’éteint à l’âge de 82 ans.