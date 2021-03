Retrait de bandes dessinées de Dr. Seuss contenant des stéréotypes raciaux

Six albums du très populaire auteur américain pour enfants Dr. Seuss ont été retirés du catalogue, car ils contenaient des stéréotypes raciaux et des représentations caricaturales, a indiqué mardi Dr. Seuss Enterprises, qui gère les droits de l’auteur décédé en 1991.

Parmi les titres écartés de la liste figurent "And To Think That I Saw it on Mulberry Street", qui présente notamment un "garçon chinois", portant un bol et des baguettes.

Dans "If I Ran the Zoo", des personnages aux longues moustaches apparaissent dans ce qui ressemble à une tenue traditionnelle chinoise.

Ces livres représentent des personnages de manière inappropriée et blessante.

a expliqué Dr. Seuss Enterprises, révélant que la décision du retrait a été prise l’an dernier, en accord avec l’éditeur, Penguin Random House.

"Retirer ces ouvrages de la vente n’est qu’un des aspects de notre engagement et de notre plan pour s’assurer que le catalogue de Dr. Seuss Enterprises représente et soutienne toutes les communautés et les familles", a ajouté le groupe dans un communiqué publié mardi.

