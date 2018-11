Rencontres Obliques: quelques frissons en ombre et en lumière...

Entre Jacques Sternberg et Fredric Brown, voici des " short stories " dessinées qui nous plongent dans l’envers des apparences, en nous faisant découvrir des réalités que l’on pourrait qualifier de sombrement alternatives !

rencontres obliques - © Le Lombard Clarke, c’est un auteur prolifique, avec plus d’une soixantaine d’albums à son actif, depuis la fin des années 80. C’est, bien entendu, l’auteur de Mélusine, petite sorcière adorant ruer dans les brancards, et se révélant d’année en année de plus en plus portée à ne pas prendre au sérieux le monde qui l’entoure. Clarke, c’est aussi l’auteur d’un livre d’anticipation d’une actualité criante, " Les Danois ". Et puis, depuis 2015, c’est un auteur qui s’intéresse aux mondes " obliques ", aux réalités " obliques " et, aujourd’hui, aux " rencontres " obliques… Oblique… Ce qui est à côté de nous, qui nous ressemble, mais de manière quelque peu déformée, d’une façon qui n’est ni verticale, ni horizontale. Oblique, c’est le réel qui se découvre dans un miroir déformant et qui a peur de lui-même. A partir de cette notion très fantastique, Clarke construit des petites histoires dans lesquelles il utilise exclusivement le noir et le blanc, avec une maestria remarquable !

Rencontres obliques - © Le Lombard Je parlais de peur…. Et c’est bien elle que Clarke met en scène dans ce livre qui mêle humour et angoisse avec un sens très pudique de la narration, très discret. Clarke est observateur des étranges histoires nées de son imaginaire fertile, mais il se refuse à en être l’acteur. Ce qu’il nous dévoile dans chacune de ses nouvelles dessinées, avec une gradation dans l’intensité, c’est la montée de l’angoisse, lente d’abord, diffuse, et puis totalement ancrée à l’humain. Plus forte que la vie, plus forte que la mort, et signe constant de l’existence, Clarke trempe ses plumes dans l’ombre de la peur…

Rencontres obliques - © Le Lombard Je parlais de son imaginaire. Mais ici, dans ces " rencontres obliques ", Clarke a décidé d’aller au bout de son titre, et de créer quelques-uns de ses récits à partir de rencontres réelles. Réelles, mais obliques, elles-aussi, par les imaginations de ses complices… Des complices dont les noms, déjà, dessinent la fresque d’un neuvième art extrêmement varié : Andreas, Cauvin, De Jongh, Dugomier, Foerster, Safieddine, Toussaint, Vehlmann et Zidrou. Ils apportent tous leur propre sens du fantastique à Clarke qui réussit, en définitive, le pari de parvenir à faire de tous ces univers extrêmement différents son propre monde.

Rencontres obliques - © Le Lombard " L’avenir ne veut plus de nous ", dit-il à un détour de cet album. Et c’est en jouant avec les codes de l’habitude et de la routine, avec les codes aussi qui font partie de ce qu’on appelle stupidement la sagesse et la culture populaires (la fidélité du chien, les super pouvoirs...) que Clarke mène ses idées jusqu’au paroxysme de l’impossible, de l’impensable, et donc de l’horreur pure. Et de la désespérance... C’est de vertige, sans cesse, qu’il nous parle, de nos propres vertiges. Chacune de ses petites histoires est un labyrinthe, de sensations, de sentiments, de réalité déformée, de miroirs tonitruants, de mouvances sans âme. C’est le mouvement perpétuel de l’angoisse que Clarke nous offre, cherchant à nous y perdre sans s’y perdre lui-même.