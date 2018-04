Renaud Dillies s'expose jusqu'au 5 mai dans une nouvelle galerie bruxelloise

Renaud Dillies: un des auteurs de BD les plus étonnants, les plus insasissables, les plus poétiques... Une exposition vous permet d'en découvrir toute l'originalité, toute l'intelligence...

Et c’est à la demande de Frédéric Lorge, aux commandes du Comic Art Factory, une nouvelle galerie bruxelloise consacrée à la bande dessinée, que Renaud Dillies se lance aujourd’hui dans sa toute première exposition… Des œuvres essentiellement en noir et blanc, aux cimaises de murs blancs qui en font ressortir toutes les richesses visuelles…

Renaud Dillies - © Renaud Dillies

Qu’on ne s’y trompe pas, cependant ! A l’arrière du miroir des apparences, au-delà de ce qui peut sembler une facilité de composition, ce qu’il y a, chez Renaud Dillies comme chez tous les vrais créateurs, c’est un vrai métier…. Un métier d’artisan, au sens le plus noble du terme, le plus littéraire aussi. Et même si son dessin est profondément personnel, on peut y retrouver, ici et là, par petites touches, ce qu’on peut appeler des hommages… Des hommages à ceux qui forment, finalement, la trame de son héritage artistique…