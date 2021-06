Réfugiés climatiques & Castagnettes

Louis, affligé de toc, flanqué d’une éternelle fiancée un poil hystérique et d’une mère pleine d’ambitions pour son rejeton vit seul dans son appartement d’un petit immeuble parisien et est très heureux comme ça lorsque, poussée vers la montée des eaux des suites du réchauffement climatique, débarque dans son quotidien une famille espagnole plutôt encombrante. Il hérite dès lors d’une abuela hors d’âge et ne parlant pas français tandis que ses voisins se partagent le restant de la famille dont la très mignonne Nièves. Pour le fils de bonne famille un peu coincé le choc culturel est rude.