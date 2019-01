Réédition du premier album d'Astérix le Gaulois

Pour la première fois, les lecteurs d'Astérix vont pouvoir (re)découvrir le tout premier album des aventures du petit Gaulois avec les 44 planches originales en noir et blanc, encrées par Albert Uderzo, a-t-on appris mercredi auprès de l'éditeur.

A l'occasion du 60e anniversaire de la parution du premier Astérix, les éditions Albert-René (groupe Hachette Livre) ont décidé de rééditer "Astérix le Gaulois", le premier opus des aventures d'Astérix et Obélix, les deux Gaulois imaginés par René Goscinny et Albert Uderzo.

L'album tiré à seulement 5.000 exemplaires (128 pages, 35 euros) comprendra les 44 pages originales en noir et blanc, l'album en couleurs et un dossier de 32 pages sur "les coulisses de la création de l'album" reprenant des documents de travail inédits des deux auteurs.

Pour les aficionados, l'éditeur a également prévu de publier dans un coffret l'intégralité des tapuscrits de René Goscinny et les planches d'Albert Uderzo concernant le premier album des aventures d'Astérix.

Les lecteurs trouveront dans ce coffret au tirage limité à 800 exemplaires numérotés (sortie le 6 février, 200 euros) deux livres en vis-à-vis avec, à gauche, l'intégralité du scénario tapuscrit (synopsis et découpage) tapé à la machine par René Goscinny et, à droite, les 44 planches originales dessinées et encrées par Albert Uderzo.

Le coffret comprendra aussi 5 ex-libris : les premières notes manuscrites de René Goscinny signant l'acte de naissance d'Astérix (2 ex-libris), les premières esquisses d'Astérix et Obélix par Albert Uderzo (2 ex-libris) et la planche avec les couleurs seules de la première page d'"Astérix le Gaulois" publiée dans Pilote le 29 octobre 1959.

Traduit dans 111 langues et dialectes, Astérix demeure la bande dessinée la plus traduite au monde. 380 millions d'albums ont été vendus depuis 1959.

Le 38e opus des aventures du célèbre Gaulois (par Didier Conrad et Jean-Yves Ferri) doit être publié le 24 octobre prochain. Le 37e album, paru en octobre 2017, s'est vendu au total à 5 millions d'exemplaires.

Le film d'animation Astérix et le Secret de la potion magique est toujours présent dans les salles belges. (Re)découvrez la bande annonce :