Raph' et Marie, leur dernière Nuit à Rome

Et voilà, la saga amoureuse de Raphaël et Marie s’achève, dans les larmes, les cris et les réconciliations, comme d’habitude pour les deux personnages de Jim habitués à se perdre pour mieux se retrouver. Que dire -encore- de cette longue histoire d’amour que l’auteur nous propose depuis maintenant huit ans et qui trouve un épilogue inattendu ici ? Que le dessin de Jim et toujours aussi beau ? Que les couleurs de Delphine sont toujours aussi chaudes ? Je l’ai déjà dit moultes fois et il ne sert à rien d’en rajouter encore si ce n’est que si vous n’avez pas encore découvert les déboires de nos amoureux entamés sur un pari un peu fou il est plus que grand temps de vous rattraper.

On notera qu’il existe une version Roman du titre des œuvres de Ulysse Terrasson chez le même éditeur.

TITRE : Une Nuit à Rome tome 4

AUTEUR : JIM (D & S) et Delphine (C)

EDITEUR : Bamboo / Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 8 / 10

Denis MARC